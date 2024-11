Onderzoek: aantal zorgcentra ouderen moet fors worden uitgebreid

Om ouderen over vijftien jaar dezelfde zorg als nu te kunnen bieden, zijn er 315.000 extra arbeidskrachten nodig. En om aan die enorme vraag te voldoen, kunnen zorgprofessionals uit het buitenland worden gehaald, bijvoorbeeld uit de Filipijnen, suggereert Colliers. Ook kunnen digitalisering en automatisering een oplossing bieden.

De beste plekken om verpleeg- en verzorgingshuizen en particuliere woonzorgcentra te bouwen liggen in de regio’s Friesland, Zwolle en Zuid-West Gelderland. Daar groeit het aantal senioren snel, maar is het personeelstekort beperkt. Dat geldt ook voor Groningen, Flevoland en Zuid-Holland Zuid.

Om nieuwe woonzorglocaties financieel haalbaar te maken, is het volgens Colliers van belang dat iedereen in de zorgketen samen optrekt. „Zo kunnen gemeenten een gereduceerde grondprijs vragen en in nieuwe woonwijken vooraf zorggebieden aanwijzen, zorginstellingen kiezen voor een efficiënt gebouw en vastgoedinvesteerders genoegen nemen met een lager rendement.”

De vastgoedadviseur gebruikte voor het onderzoek data van onder meer het Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorgkaart Nederland en het RIVM.