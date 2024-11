Buitenland

De wolvenpopulatie in Duitsland groeit gestaag, onder meer in de aan Nederland grenzende deelstaat Nedersaksen. Volgens het federale bureau natuurbeheer (BfN) zijn er nu 209 roedels in de Bondsrepubliek die werden geregistreerd in de periode mei 2023 tot en met april dit jaar. In de voorafgaande periode van ‘wolventellen’ over 2022 en 2023 waren er nog 184 roedels.