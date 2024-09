De veteranen die afgelopen week de herdenkingen bijwoonden in Limburg en Brabant zijn diep onder de indruk van het eerbetoon dat ze ten deel is gevallen. „Het is goed dat ook na tachtig jaar nog altijd niet is vergeten hoe belangrijk vrijheid is”, zegt de 101-jarige Amerikaan Jack Myers. „Heel indrukwekkend.” Een deel van de tientallen veteranen die ons land bezochten vertrok maandagochtend van Schiphol naar de Verenigde Staten.