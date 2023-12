Bijna de helft van de jongeren die nare jeugdervaringen hebben gehad, durft daar niet over te praten. Het gaat dan om het verliezen van een ouder, gepest zijn, een vechtscheiding van de ouders, emotionele verwaarlozing, armoede of verslaving in het gezin. Volwassenen willen deze jongeren veelal graag tot steun zijn, maar weten lang niet altijd hoe.