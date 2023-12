Een fatale schietpartij in Houten, een dodelijke kogel op een druk terras in Rotterdam en een baby op een eiland in de Lek bij Lekkerkerk. Dat zijn drie onopgeloste zaken waar de politie zo tegen het einde van het jaar extra aandacht voor vraagt, via een uitgebreide campagne met onder meer posters, advertenties en bioscoopreclames.