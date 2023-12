RMS: geschokt dat Zuid-Molukse president 40 jaar werd gevolgd

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) toont zich geschokt over een dossier van de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over Johan Manusama. Van de Zuid-Molukse oud-president in ballingschap werd gedurende bijna veertig jaar een omvangrijk dossier bijgehouden, meldden onderzoeksplatform Argos en radioprogramma OVT dit weekend. Volgens de RMS-regering in ballingschap bewijst het dossier dat Manusama werd gezien als „een voor Nederland potentieel vijandig en staatsgevaarlijk politiek leider”.