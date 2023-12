Dagboek Israël: plannen maken over de wederopbouw van Be’eri

Wie de westelijke Negev kent, weet hoe idyllisch het landschap is: uitgestrekte landerijen, her en der een boom en zacht golvende duinen. Landschappen die normaliter perfect geëigend zijn voor wandelingen, veranderden op slag in absolute duisternis. In de krater van het Be’eri natuurreservaat werden gijzelaars verzameld, de avocadoplantages rond Re’im boden beschutting aan opgejaagde festivalgangers, een uitgebrande tank landde in een plat gewalsd tarweveld.