Man (22) opgepakt voor betrokkenheid belagen PowNed op Ameland

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij incidenten rond het sunneklaasfeest op Ameland. Het gaat om een 22-jarige bewoner van het eiland die vrijdag is aangehouden en zaterdag weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek, laat het Openbaar Ministerie weten. Afgelopen donderdag werd een 31-jarige Amelander opgepakt. Ook die is inmiddels weer vrij, maar blijft ook verdachte.