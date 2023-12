Ze zeggen dat je in Israël moet zijn om de woorden van de Heere Jezus echt tot je door te laten dringen. Dat zal waar zijn, maar ik was een eind van Israël vandaan toen ik zo’n moment had. Dat was toen ik dit ventje, Adulai Balde (9), ontmoette in de binnenlanden van Guinee-Bissau, West-Afrika. Daar, bijna tienduizend kilometer verwijderd van het Heilige Land, werd die middag iets wáár van Jezus’ woorden uit Lukas 18: „Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet” (vers 16). Die laatste woorden raakten mij nog het meest: „En verhindert hen niet”.