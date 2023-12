Staatsbosbeheer heeft zaterdag een groot aantal uiterwaarden in het Rivierengebied afgesloten om de dieren daar rust te gunnen. De dieren in het uiterwaardengebied zoeken droge plekjes op om de hoge waterstand in de grote rivieren. Als ze daar gestoord worden door bezoekers vluchten ze en verdrinken vervolgens, aldus boswachter Daan Meeuwissen. De natuurbeheerder roept mensen op om alleen vanaf de dijken naar de watermassa te kijken.