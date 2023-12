Ollongren bezorgd om Nederlandse steun voor Oekraïne na winst PVV

Defensieminister Kajsa Ollongren (D66) maakt zich zorgen over de Nederlandse steun aan Oekraïne nu kabinetsdeelname van verkiezingsoverwinnaar PVV voor de hand ligt. Het stemt haar optimistisch dat een meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer deze week heeft uitgesproken dat Nederland Oekraïne moet blijven steunen. Maar helemaal gerust is de bewindsvrouw er niet op. Want die positie zou kunnen veranderen na coalitieonderhandelingen met de partij van Geert Wilders, die tegen wapenleveringen aan Oekraïne is.