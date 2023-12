Ministers ontwijken commentaar op ‘actie’ VVD-leider

Na afloop van de ministerraad reageren diverse ministers met meel in de mond op vragen over de motie van VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz, om een pas op de plaats te maken met de spreidingswet voor asielzoekers. Tussen de regels door klonk irritatie en onbegrip. Onder meer vicepremier Sigrid Kaag (Financiën, D66) en vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) benadrukten daarbij dat het kabinet nog steeds achter de spreidingswet staat en dat het belangrijk is dat de wet er komt die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten.