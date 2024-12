Gemeente wil geen F-35-straaljagers op vliegveld Eelde

Binnenland

De Drentse gemeente Tynaarlo is er niet over te spreken dat het vliegveld Groningen Airport Eelde in beeld is om een vliegbasis voor de F-35-gevechtsvliegtuigen te worden. De basis zorgt voor overlast bij inwoners, en dat „staat haaks op het inlossen van de ereschuld als gevolg van gas- en zoutwinning in ons landsdeel”, zegt burgemeester Marcel Thijsen in een verklaring.