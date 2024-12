Agema gaat overleggen met zorgsector over de nieuwe bezuinigingen

Binnenland

Zorgminister Fleur Agema gaat vrijdagmiddag nog om tafel met de koepels van ziekenhuizen, verpleegkundigen en verzorgenden en de medisch specialisten over de nieuwe bezuinigingen die de Tweede Kamer heeft vastgelegd in de begroting. Deze organisaties hebben al meteen hun zorgen bij de minister geuit over de besparingen, die voor Agema zelf ook als een verrassing kwamen. „We gaan praten over hoe we verder gaan”, zei Agema na afloop van de wekelijkse ministerraad.