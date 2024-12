Van Hijum liet NSC-vragenlijst liggen: niet de juiste methode

RTL bracht vrijdag naar buiten dat NSC Kamerleden bevroeg over het presteren van fractiegenoten. Een onderzoeksbureau had hiervoor vragen uitgestuurd. Het gaat om vragen uit juni van dit jaar, voor de installatie van het kabinet. Van Hijum zat toen nog in de fractie. Hij heeft zijn bezwaren ook kenbaar gemaakt in de fractie, zegt de NSC’er. Of daar iets mee is gedaan, kan de bewindsman niet zeggen. „Ik heb er ook niet zo heel zwaar aan getild. Het is dat het nu weer helemaal naar boven komt.”

Van Hijum heeft wel een onderzoeker te woord gestaan en meegedaan aan het onderzoek. Hij vindt het over het algemeen een goede zaak dat NSC hiermee bezig was. Het is volgens hem „niet gek” dat je als beginnende fractie onderzoekt hoe het met de samenwerking gaat en „hoe je de teamgeest kan versterken”.

De bewindsman betreurt dat het onderzoek „nu op straat ligt”.

Ook minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) heeft de vragenlijst laten liggen. Ze was indertijd vooral bezig met haar aanstaande ministerschap, zegt ze. Ze vindt de vragenlijst niet verkeerd. „Ik vind het heel gezond, we zijn een nieuwe organisatie, dat je met elkaar kijkt naar wat gaat er goed, wat kan er beter.”