Primeur in Limburgse politiek met debat in eigen dialect

Eerder dit jaar namen de Staten een motie aan, waarin ze verzochten om één keer per jaar in hun eigen dialect te mogen debatteren. Dat gebeurde vrijdag bij de bespreking van het programma dat is opgezet om het gebruik van de Limburgse taal te stimuleren. De provincie trekt daar jaarlijks 1,1 miljoen euro voor uit. Het programma, ’Same veur ‘t Limburgs’ geheten, werd unaniem aangenomen.

Het doel is dat de Limburgse taal in 2030 de zogeheten deel 3-erkenning krijgt, dezelfde status als het Fries. Die regionale taal mag bijvoorbeeld ook in de rechtszaal en politieke debatten worden gebruikt. Anders is Nederlands de vaste ‘bestuurstaal’.

„Onze Limburgse taal is een schat die we moeten bewaren”, zei commissaris van de Koning Emile Roemer in dialect aan het begin van het debat. De geboren Brabander heeft na zijn aantreden Limburgse les gevolgd. „Het Limburgs is meer dan alleen woordjes; het is onze eigen identiteit, geschiedenis en cultuur. Door het Limburgs door te geven, versterken we saamhorigheid. De taal is een brug tussen het verleden en de toekomst.”

De meeste Statenleden maakten gebruik van de mogelijkheid om in hun eigen dialect te spreken en ook gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (cultuur, PvdA) deed dat in wat een „debat in ’t plat” werd genoemd. „Er zijn op dit moment regels die ervoor zorgen dat we onze taal op sommige plekken niet mogen spreken”, aldus Kuntzelaers. „Daardoor zien we die langzaam verdwijnen. We hebben de deel 3-status nodig om deze beperkingen weg te nemen.”

Volgens de gedeputeerde spreken steeds minder kinderen een Limburgs dialect. Kuntzelaers richt zich met name op de kinderopvang en scholen om de taal te promoten. Hij vraagt het Rijk ook om extra geld. „Het kan niet zo zijn dat ze in Den Haag zeggen: we investeren wel in het Fries, Papiaments, gebarentaal en Nederlands, maar niet in het Limburgs.” De provincie kan sowieso meer financiële middelen tegemoetzien als de taal dezelfde status als het Fries krijgt.