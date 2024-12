OM: politie treft geen blaam na overlijden verwarde man Wijchen

De politie kreeg in de nacht van 1 op 2 juni een melding dat aan de Saltshof in Wijchen een verwarde man over straat liep. Agenten wilden de man helpen, maar hij was onhandelbaar en probeerde weg te rennen. In afwachting van een ambulance werd hij geboeid.

In de ambulance werd de man onwel. Hij overleed na een vergeefse reanimatiepoging. Het handelen van de politie heeft niet aan het overlijden bijgedragen, concludeert de Rijksrecherche.

Het OM maakt de doodsoorzaak niet openbaar, met het oog op de privacy van de man en de nabestaanden.