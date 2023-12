Hein B. (20), een van de zeven verdachten in de Mallorcazaak, is verheugd dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep inziet dat er te weinig bewijs is dat hij betrokken was bij de dood van Carlo Heuvelman. „Een belangrijke stap”, zei zijn advocaat Daniel Fontein op de zevende zittingsdag bij het hof in Leeuwarden.