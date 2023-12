Fractievoorzitter Annemieke Wissink van de PvdA in de provincie Overijssel stapt op. Wissink heeft een baan gekregen bij Natuurmonumenten en dat is volgens haar niet verenigbaar met haar werk in Provinciale Staten. De PvdA maakt in Overijssel deel uit van de coalitie, samen met BBB, VVD, GroenLinks en SGP.