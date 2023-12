De provincie Gelderland breidt de subsidieregeling voor maatregelen tegen de wolf opnieuw tijdelijk uit. Schapen- en geitenhouders in de gemeente Elburg kunnen tot 28 december geld aanvragen voor het plaatsen van hekken die een aanval van de wolf moeten tegenhouden. Eerder deze week werd de regeling ook al opengesteld in Tiel en Buren en in november onder meer in Putten.