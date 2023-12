De Rotterdamse Soufiane B., die ervan wordt verdacht op 31 juli zijn neef uit Rotterdam te hebben doodgestoken op een strand in Marokko, wil van het Openbaar Ministerie een toezegging dat hij niet wordt uitgeleverd aan Marokko. Dat zei zijn advocaat donderdag in de rechtbank van Rotterdam tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak. Het OM wil B. die toezegging niet geven.