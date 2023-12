Ronald Plasterk kan na zijn werk als verkenner direct door als informateur. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat hij de door hemzelf geopperde „korte informatieronde” met PVV, VVD, NSC en BBB gaat leiden. Unanieme steun is er evenwel niet, daarvoor maken te veel partijen zich grote zorgen om mogelijk gemarchandeer met de rechtsstaat.