Rijn en Maas lager in de zomer, hoger in de winter

De waterstand in de Rijn en de Maas zal tot 2100 in het zomerseizoen gemiddeld verder dalen door minder neerslag en meer verdamping. In het winterhalfjaar van september tot maart gaat de afvoer in de rivieren juist omhoog door stijgende temperaturen. Dat hebben kennisinstituut Deltares, het KNMI en Rijkswaterstaat berekend op basis van de nieuwste klimaatscenario’s die het KNMI in oktober van dit jaar presenteerde. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde weten wat die scenario’s voor de grote rivieren betekenen.