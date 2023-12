De Tweede Kamer moet van de vier partijen (PVV, VVD, NSC, BBB) die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet, ruimte krijgen om een aantal acute problemen aan te pakken. Daar is „brede steun” voor in de Tweede Kamer, zei Jimmy Dijk, de nieuwe fractieleider van de SP in het debat over het eindverslag van de verkenner.