ILT ziet stijging in postpakketten met vuurwerk

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet een stijging in het aantal postpakketten waarin vuurwerk wordt verstuurd. Dit jaar zijn bij controles circa honderd pakketten onderschept, laat een woordvoerder weten. In 2021, toen in verband met corona een vuurwerkverbod gold, onderschepte de inspectie zo’n tien pakketten, vorig jaar ging het om zeventig dozen. Een verklaring voor de toename heeft de ILT niet. Het gaat om zowel illegaal als legaal vuurwerk.