Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is woensdag aanwezig bij het debat over de verkiezingsuitslag in de Tweede Kamer. Velema wil daar de landelijke fractievoorzitters vragen om, los van de formatie, hun bestuurders „in het land op te roepen de beschikbare locaties voor statushouders vrij te geven”.