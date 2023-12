Het uitgaansgeweld op Mallorca in de zomer van 2021 is voor de vrienden en de nabestaanden van Carlo Heuvelman een nachtmerrie die voortduurt. Dat zeiden de aanklagers woensdag bij aanvang van de vijfde zittingsdag van het hoger beroep van de Mallorcazaak bij het hof in Leeuwarden. Daar krijgen de zeven verdachten uit Hilversum aan het einde van de middag de strafeisen te horen.