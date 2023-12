Dat gezond en duurzaam voedsel de ‘standaard’ zou moeten worden in zowel de productie als in het aanbod van voedsel, zoals de Gezondheidsraad woensdag stelt, is koren op de molen van de stichting Caring Doctors. Zij bracht eerder een manifest uit voor plantaardig eten als standaardmenu in de ziekenhuizen. Plantaardig eten is ook volgens haar niet alleen beter voor de gezondheid, maar ook voor de planeet.