Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) is „heel verbaasd” dat in de formatie gediscussieerd wordt over de grondwet en hoe de onderhandelende partijen zich daaraan willen houden. „Zo’n discussie is er nog nooit geweest.” Hij vreest dat PVV-leider Geert Wilders de grenzen van de democratische rechtsstaat overschrijdt door de grondwet ter discussie te stellen.