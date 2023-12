Rob Jetten (D66) en Stephan van Baarle (DENK) trekken in twijfel dat PVV-leider Geert Wilders premier kan worden van alle Nederlanders. Zij vrezen dat Nederlandse moslims in een kabinet onder leiding van de radicaal-rechtse politicus zullen worden behandeld als tweederangs burgers. Dat zeggen ze bij het debat over de verkiezingsuitslag en het advies dat verkenner Ronald Plasterk heeft uitgebracht.