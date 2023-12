Hoogleraar Rotmans ziet niks historisch in ‘vrijblijvend’ akkoord

De Rotterdamse hoogleraar en duurzaamheidsexpert Jan Rotmans vindt het positief dat op de klimaattop in Dubai is afgesproken dat de wereld moet ‘wegbewegen’ van fossiele brandstoffen. Toch blijft hij kritisch: „Een echte historische doorbraak is dit zeker niet, daarvoor is de overeenkomst veel te vrijblijvend”, stelt hij in een reactie op X. De term „historisch” werd wel gebruikt door Eurocommissaris Wopke Hoekstra, die namens de EU de onderhandelingen voerde.