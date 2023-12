WWF: nog steeds ver verwijderd van afwenden opwarming aarde

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) noemt het besluit om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen „een belangrijk moment” maar hekelt het feit dat de landen er niet in zijn geslaagd consensus te bereiken over het volledig stoppen met steenkool. „Voor een leefbare planeet hebben we een volledige uitfasering nodig”, zegt de klimaatman van het WWF, Manuel Pulgar-Vidal, in een reactie op het akkoord op de klimaattop in Dubai.