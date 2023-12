SWOV: fors meer ernstig gewonden door verkeersongelukken in 2022

In 2022 raakten 8300 mensen ernstig gewond in het verkeer. Dat is een toename van ruim 20 procent ten opzichte van 2021, toen er 6800 ernstig verkeersgewonden vielen. Het overgrote deel van de gewonden in 2022 was een fietser, voornamelijk van 60 jaar of ouder. Dat meldt het nationaal wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid (SWOV) in een nieuw rapport. Het onderzoeksbureau spreekt van „een bijzonder slecht jaar voor de verkeersveiligheid”.