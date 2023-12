Rechter beslist of Jehova’s Getuigen zijn gediscrimineerd

De rechter in Den Haag doet woensdagmorgen uitspraak in een zaak die Jehova’s Getuigen hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. De Jehova’s Getuigen vinden dat zij door de Staat zijn gediscrimineerd, omdat er alleen onderzoek is gedaan naar hun omgang met meldingen van seksueel misbruik, terwijl dat niet bij andere geloofsgroeperingen gebeurde. Het gaat om een onderzoek dat de Universiteit Utrecht in 2020 deed in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.