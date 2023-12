Omroep PowNed heeft bij het Openbaar Ministerie een klacht ingediend over de voortgang van het onderzoek naar het ‘sunneklaasincident’ op Ameland. Dat heeft advocaat Jens van den Brink dinsdagavond laten weten. In een brief stelt de advocaat dat „de politie geen of nauwelijks onderzoek heeft gedaan, ondanks de ernst van de feiten.”