Arnhem wil dat het mogelijk wordt dat netbeheerder Liander persoonsgegevens van klanten met een betalingsachterstand deelt met de gemeente. Dat zou het mogelijk maken om veel vaker tijdig en effectief in te grijpen, voordat mensen worden afgesloten van gas en licht. Voor het uitwisselen van gegevens is een wetswijziging nodig, zegt de gemeente, want nu zitten de sociale wetgeving en de energiewet elkaar op dat vlak nog in de weg.