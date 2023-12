De politiek en de overheid moeten Nederlandse moslims niet meer wantrouwen, vindt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij ziet dat moslimdiscriminatie de afgelopen decennia is aangewakkerd in het politieke en maatschappelijke debat. In zijn jaarlijkse verslag gaat Baldewsingh niet in op de uitslag van de verkiezingen, waarin anti-islampartij PVV de grootste is geworden.