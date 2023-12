Een onbekende man heeft in de nacht van maandag op dinsdag vastgezeten in een ondergrondse kledingcontainer in Venlo. Volgens de politie is hij er waarschijnlijk in geklommen of gevallen, en kon hij er vervolgens niet meer uit. Waarschijnlijk heeft de man iets uit de container willen halen, aldus een woordvoerster van de politie dinsdag.