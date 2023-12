Een 19-jarige Rotterdammer is maandagavond op een scooter verongelukt op de Blankenburgstraat in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie was bij het ongeval geen ander voertuig betrokken en zat ook niemand anders op de scooter. Het is niet bekend hoe het ongeval, dat even na 19.30 uur plaatsvond, heeft kunnen gebeuren.