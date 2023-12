Door de storm van de afgelopen dagen is een flink aantal pasgeboren pups van de grijze zeehond aangespoeld op stranden van de Waddeneilanden. Opvangcentrum Ecomare in De Koog kreeg maandagochtend al zeven meldingen van aangespoelde kleine zeehonden. Ook zondag stroomden de meldingen binnen. Zeehondencentrum Pieterburen heeft al pasgeboren zeehondjes van Terschelling opgevangen. Ook in Zeeland spoelen pups aan.