De rechtbank in Den Bosch heeft de 59-jarige Venlonaar Dori X. veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de productie van synthetische drugs, onder meer in een beschermd natuurgebied bij Venlo. Twee medeverdachten, een 37-jarige man uit Eersel en een 44-jarige man uit Deurne, gaan respectievelijk zeven en zes jaar de cel in.