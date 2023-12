Vissen op spiering in de Waddenzee blijft verboden. Het ministerie van Natuur en Stikstof moet een nieuw besluit nemen over de vergunningen die aan vier spieringvissers waren verstrekt. Volgens de bestuursrechter in Utrecht is op dit moment onvoldoende aangetoond of spieringvisserij in de Waddenzee niet schadelijk is voor de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer.