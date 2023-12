Door de stormachtige wind is de hoofdtent van het Kerstcircus Haarlem in de vroege zondagochtend zwaar beschadigd geraakt. Het hele dak is kapot gewaaid en „er is niets meer van over”, zegt producent René Duursma. „Er was één hele harde windvlaag en toen was het in tien seconden gebeurd.” Er ontstond een enorme scheur in het tentdoek, maar de tent zelf is niet de lucht ingegaan. „Alles stond goed geankerd”, zegt Duursma.