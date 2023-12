Organisatie: behandelcentra longcovid moeten er komen

Het is bijzonder pijnlijk dat demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers geen geld uittrekt voor behandelcentra en behandelingen voor patiënten met langdurige covidklachten. Dat laat directeur Diewke De Haen van patiëntenorganisatie PostCovidNL desgevraagd weten na berichtgeving daarover van Kassa. Het is van belang dat de beschikbare kennis over de ziekte gecentreerd wordt op één plek, zodat de naar schatting 90.000 Nederlanders met zeer ernstige klachten geholpen kunnen worden, aldus De Haen.