De politie heeft vrijdag in het Gelderse Druten een 55-jarige Syriër opgepakt die wordt verdacht van internationale misdrijven in zijn vaderland. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem onder meer van seksueel geweld als misdrijf tegen de menselijkheid. Volgens het OM is het voor het eerst dat iemand in Nederland van dit misdrijf wordt beschuldigd.