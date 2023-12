Evacuaties en een lichtgewonde door explosie bij woning Spijkenisse

Door een explosie bij een woning aan de Lisstraat in Spijkenisse is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand lichtgewond geraakt. Het slachtoffer kreeg glas in een voet en is door ambulancepersoneel behandeld. Twee andere mensen moesten worden nagekeken omdat ze bij de ontploffing rook hadden ingeademd. Er ontstond geen brand, maar de politie spreekt van „een flinke explosie”. Zo’n veertien bewoners van naastgelegen woningen zijn geëvacueerd en worden in de buurt opgevangen, terwijl bouw- en woningtoezicht de veiligheid van de huizen controleert, zegt een woordvoerster van de politie.