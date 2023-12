Het ‘knettert’ rond energieopwekking, merken lokale bestuurders

Een vol elektriciteitsnet, politieke verschuivingen, strengere milieunormen en weerstand in de samenleving leiden ertoe dat de beoogde groei van het aantal zonneparken en windturbines in Nederland begint te haperen. „Het knettert best wel, dat hoort ook wel een beetje bij dit onderwerp”, zei de Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen (energietransitie) in een reactie op de donderdag gepresenteerde update van de realisatie van de Regionale Energiestrategieën (RES).