Overijssel dreigt te stoppen met PPLG als Rijk niet betaalt

De provincie Overijssel dreigt te stoppen met de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) als de rijksoverheid geen geld hiervoor beschikbaar stelt. De provincie heeft die boodschap per brief medegedeeld aan demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Overijssel schiet nu zelf 4,2 miljoen euro voor, zodat komend jaar in ieder geval een begin kan worden gemaakt met veertig zogeheten koploperprojecten, maar benadrukt dat financiële bijdrage van het Rijk als opdrachtgever noodzakelijk is.