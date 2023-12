De nachtopvang in de Groningse gemeente Stadskanaal kan donderdagavond voor het eerst worden ingezet voor asielzoekers uit Ter Apel. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat de extra noodopvang, die afgelopen dinsdag werd aangekondigd, dan klaar is voor gebruik. In de verwarmde tenten aan de Manegelaan is plek voor tweehonderd mensen.