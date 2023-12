De hygiëne in de wachtruimtes bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel laat te wensen over. Dat beeld komt naar voren uit een inspectierapport van de GGD Groningen dat EenVandaag heeft gepubliceerd. Het zogeheten observatiebezoek aan Ter Apel vond afgelopen zondagavond plaats op verzoek van de gemeente Westerwolde, laat een GGD-woordvoerster weten.